由衛福部指導，外貿協會偕同我國中南部醫療院及台灣私立醫療院所協會6日在高雄舉辦「臺灣國際醫療再出發」院長論壇，貿協董事長黃志芳表示，臺灣擁有世界等級的健保制度及優質的醫療服務，今年受新冠病毒疫情影響，產業被迫加速數位轉型及遠距醫療的發展，無疑是臺灣醫療全球化最好的契機。

論壇與會者包括高雄醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、嘉義長庚紀念醫院、奇美醫院、義大醫院、大林慈濟醫院、童綜合醫院、高雄市立聯合醫院、台南新樓醫院、藝群皮膚科集團、欣向美牙醫等14家醫療院所院長級代表出席。

黃志芳強調，臺灣醫療服務水準性價比值破表，今年為5G元年，透過物聯網及5G應用可加速醫療服務普及，此次藉菁英齊聚，凝聚南臺醫療能量，讓臺灣醫療國際再出發，在全球持續發光發熱。

義大醫院院長杜元坤在現場，特別展示獨步全球的細胞衍生物療法及外泌體療法等技術分享給全球，而高雄醫學大學附設醫院大同分院院長黃志富表示，人才培養、政府支持，產官學合作，對內、對外加強宣傳以及公共衛生政策等因素皆須全盤納入考量。

針對如何結合智慧醫療作國際行銷，高雄醫學大學附設醫院中和分院主任張乃千指出，該院運用科技，以病人為中心發展出相應的照護服務模式；並在今年運用視訊方式與WHA、哈佛等海外機構交流。

此外，嘉義長庚紀念醫院院長楊仁宗提出，針對重點市場進行分析，採取「一中心一特色」方式聚焦。至於國際醫療服務如何推動地方產業發展，臺灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥簡報指出，臺灣擁有好的國際醫療，但缺少有效的行銷手法。黃志芳強調，貿協將積極盤點資源，規畫臺灣醫療產業生態系地圖，並建置國際平台行銷、推廣臺灣國際醫療服務。

(工商 )