震驚韓國社會的「無屍殺人案」，再次成為焦點。婦人高宥貞精心策畫刺殺前夫並且將屍體肢解分裝三十幾袋，然後淡定趴趴走棄屍。專長為化學的她，還利用特殊藥物抹除屍骨證物上DNA痕跡。這名冷血黑寡婦11月5日遭到韓國最高法院判處無期徒刑。

37歲婦人高宥貞和前夫都是濟州島人，離婚後埋下殺機。2019年5月25日兩人進住民宿後，高宥貞餵食前夫安眠藥，趁對方昏迷行刺多刀致死，還將前夫分屍成碎塊，分裝成30幾袋。乘船離開濟州島時，她將碎屍塊入海中，接著駕車前往仁川找到垃圾回收場繼續棄屍。被害人遺體至今仍未全部尋獲，這起「無屍殺人案」震驚社會。

南韓媒體報導：高宥貞到案辯稱是前夫要性侵她，為了自衛才失手殺人。但警方查出兇手在行兇前後，曾利用前夫的手機發簡訊：「對不起，我因為一時忍不住才強姦妳。」、「我以後還要找工作，求妳不要向法院告我好嗎？」自導自演，試圖混淆辦案方向，警方還進一步發現，她犯案前曾上網搜尋「殺人工具」、「毀屍」、「棄屍」、「刀鋸」等關鍵字，並購買安眠藥、尖刀、漂白水、橡膠手套、清潔劑、臉盆等作案工具，預謀殺人企圖明顯。更令人驚訝的是，具備化學專業的高宥貞，疑似利用某種藥物抹除前夫屍體上的DNA痕跡，讓警方在死者遺骸上無法找到任何DNA資訊。

這起冷酷殺人案件，在媒體報導後震驚社會，成為韓國全國民眾關注焦點。根據《韓聯社》報導，韓國最高法院11月5日針對高宥貞涉嫌殺人分屍案宣判，認定其殺害前夫並分屍的罪名成立，高宥貞判處無期徒刑。

(中時新聞網)