樂團「七月半」由5位人氣YouTuber組成，包括貝斯手兼團長HowHow、主唱蔡阿嘎、吉他手蔡哥、吉他手馬叔叔、鼓手廉傑克曼。他們在6日舉辦新專輯《夜露思苦》發片記者會，將於12月5日舉辦演唱會，5人直言有票房壓力，若秒殺？蔡哥要穿三角褲感謝粉絲，蔡阿嘎與老婆婚後育有2子，昨則直呼秒殺就再生1個，讓台下老婆嚇傻搖頭婉拒。

他們近期花很多時間練團、錄音，甚至為了開唱推掉上百萬元的業配，馬叔叔的老婆預產期在12月，他每周拋家棄子，特地從高雄北上練團，馬叔叔說：「有點懷念幫老婆按摩的日子。」蔡哥笑虧：「他北上心情都蠻好。」

七月半昨邀製作人米奇林站台，米奇林送上新專輯的母帶，他們興奮之餘險些把母帶摔下，蔡阿嘎喊「這很貴」，他們期待明年報名、角逐金曲獎，談到新歌，HowHow的歌手老婆鄧福如（阿福）在製作過程都會給予意見，他說：「她是音樂圈大前輩，製作初期遇到瓶頸會問，也會問她歌曲反應。」

蔡阿嘎曾受邀為電影配音，但近日網紅鍾明軒自爆之前與《鬼滅之刃》劇場版電影《無限列車篇》配音遭突然取消，暴怒開罵，蔡阿嘎僅回自己沒政治立場，打趣：「我是很中立的，戶籍就設在桃園中壢。」

「七月半」舉辦記者會，米奇林（右三）到場站台，團員廉傑克曼（左起）、HowHow、馬叔叔、蔡阿嘎、蔡哥。（七胖娛樂有限公司提供）

(中時 )