中天新聞換照案風波持續，對於政府干預新聞自由引起輿論強烈批評，曾擔任新聞局副局長的世新大學廣電系教授洪瓊娟表示，台灣社會最可貴的地方，在於藍綠意見都能有所呈現，即便有時理性溝通不易達成，但新聞頻道多，讓意表可達到「恐怖平衡」，如今NCC劍指中天新聞台大量報導特定政治人物，並以此大肆質疑，「有些秋後算帳的味道」。

「中天換照事件所引發之憲政法治爭議：政府管制與新聞自由的歷史抉擇」座談會於今(6)日晚間舉行。

洪瓊娟在會間提到，過去在新聞局任職時，處理有線與無線電視頻道開放，媒體生態開始不同，競爭非常激烈，新聞局的立場是「內容我不管」，但畫面如果出現羶色腥，違反普及規範，官方才會介入。

洪瓊娟說，時空拉到今天，管制單位變成NCC，「我相信管理目的不是要管死媒體，管掛了，並不是我們樂見的」。

洪瓊娟也提到，新聞媒體的存在，其實也是為觀眾服務，台灣的觀眾，政治光譜藍綠都有，意見市場非常多元，這也是台灣最可貴的地方，即便有時理性溝通不容易，「深藍言論，深綠聽不慣 深綠的，深藍也受不了」，但還好新聞頻道多，「至少能做到恐怖平衡」。

至於NCC在公聽會提到，基於頻譜稀少的問題，對於電視頻道必須加以管制，但《衛星廣電法》並沒有列出所屬管制條例，頻譜稀少是針對無線電視台，洪瓊娟直言：「兩個觀念不能混為一談」。

洪瓊娟也談到民視新聞台剛成立的時候，曾在審議委員會提到，電視台希望能成立編輯室公約，盼經營權與經營權能分開，讓新聞工作能獨立運作，不受經營者影響，這樣的訴求，對於所有新聞工作者來說，都是最好的準則。

洪瓊娟也說，中天新聞台在過去對某名政治人物報導量非常大，對其他政治人物來說，即便是藍營，也是不太公平，這樣就不是多元、多樣，但NCC以此做為換照標準之一，「依照當時累積的因素，有些秋後算帳的味道」，因此也盼中天之後的新聞處理，能夠多加強中道聲音的傳達，特別政論節目傳達意見得再加謹慎，避免錯誤，與加強改錯。

洪瓊娟也在會間對NCC喊話，強調這起案件具有歷史性，「有權力的人要非常謹慎使用全力」，如果中天新聞台沒有過關，對台灣的傷害實在太大。

(旺報 )