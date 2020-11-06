「閃電」颱風掃過屏東恆春半島，臺南地區下午各區也開始降下細雨，但曾文、烏山頭水庫上游集水區幾乎沒有降雨，截至晚間8點曾文水庫集水區降雨只有1毫米，對臺南水情尚無助益。

水利署南部水資源局副局長鄒漢貴表示，此次颱風為屏東帶來大量降雨，牡丹水庫累計降雨量已達157毫米，下午4時起開始調節性放水。

至於臺南地區水庫，曾文、烏山頭水庫蓄水量目前合計為1.83億噸，集水區只下了1毫米雨量，對水情尚無幫助，部分民眾還待擔心平地地區雨太大恐影響即將收成的稻穗。而民眾關心的明年嘉南一期稻作供灌與否，則還待水利署、農委會11月中下旬開會決定。

供應大臺南地區民生用水的南化水庫，今日測得降雨量目前是0，但南水局長期引高屏溪水至南化水庫，目前蓄水率93.59％，民生用水暫時無虞。水利署、臺南市府7日早上也將到南化水庫視察水情及清淤進度。

為了抗旱，臺南市水利局則鼓勵民眾至安平、柳營、官田、虎尾寮、仁德及安南水資源回收中心索取回收水，回收水可用於洗街、土地灑水、沖洗及灌花等，水利局也提醒民眾，法規要求回收水勿飲用及盥洗，並盡量避免與身體接觸。

(中時 )