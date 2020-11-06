美國總統大選開票尚未完成，民主黨候選人拜登暫時領先現任總統川普。川普計畫在拜登勝出的州全面提出訴訟，將選戰延伸到法律戰。名嘴吳子嘉表示，聯邦警察帶槍查選票舞弊，可以扣人、扣物，川普翻盤的可能性不是不存在。

吳子嘉在《關鍵時刻》節目中表示，更可怕的事發生了，週三司法部副部長發了一個Email給聯邦檢察官，聯邦檢察官可以指揮他的聯邦調查人員、特工、FBI，可以帶槍進去驗票地點，要抓舞弊。因為投票的時候不能帶槍，驗票是一種行為。

吳子嘉表示，根據《紐約時報》報導，美國司法部的副部長指這是選票欺詐罪、這是選票舞弊。美司法部部長下命令，通知聯邦檢察官，可以讓聯邦特工帶槍進到投票現場。這樣就很精彩了，他可以扣留物證，主要就是針對郵寄選票。像郵寄選票，若自己不在家，別人幫寄，這算犯罪，一定有可能發生。

吳子嘉認為，現在聯邦警察去查案，這樣一搞，驗票會變成什麼情況，驗票不是光驗你多我少。川普認為是作弊，萬一有集團性作弊或個別作弊，像一個家庭全部收了5張票，媽媽幫兒子寄出選票，如今媽媽要起訴，這是聯邦舞弊罪，現在要查這個，一查就沒完沒了。不是單純到你驗幾票、我幾票，是驗舞弊罪。

吳子嘉指出，聯邦查犯罪案，一搞10年、8年常有的事，這已經不是法律問題，這變成一個憲政危機。而且允許聯邦警察帶槍，就是強制執行，可以扣人、扣物。現在川普利用他的執政優勢，開始搞了。所以川普多厲害，這時司法部長配合他了，這個搞下去，拜登不知道會變成怎樣，所以翻盤的可能性不是不存在。

吳子嘉認為，這次美國大選投票，大概總共有1億張票，是提早投票和通信投票，通信投票占約63%，大約6300萬票是通信投票，有很大部分屬於拜登。川普不是簡單的人物，他手上有精密的計劃，是有準備的，不是被動打官司，他有主動利用他的行政權，在干預這個最後決定的結果。

(中時新聞網)