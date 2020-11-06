輕度颱風閃電襲台 超過萬戶停電、釀24件災情

輕度颱風閃電直撲台灣，今（6日）晚間至明（7日）清晨影響台灣最劇烈，高、屏、台東縣繃緊神經，中央災害應變中心也一級開設戒備，全國1萬1347戶停電、24件路樹、路燈倒塌，另還有3人輕傷送醫。

根據最新氣象資料顯示，輕度颱風閃電目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北西轉西南西移動，其暴風圈已進入恆春半島、台灣東南部陸地及台灣南部陸地，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅，呼籲民眾嚴加戒備並防強風豪雨。

中央災害應變中心晚間8時許舉行第6次工作會報暨情資研判會議，由指揮官內政部長徐國勇主持，徐國勇說，目前台東縣和屏東縣出現明顯降雨，隨風勢及雨勢增強，恐各項災情逐步發生，要加強災情查通報作業，落實通報各項災情。

此外，農委會已發布台東縣、屏東縣共23條土石流潛勢溪流達黃色警戒，預計部分地區入夜後可能達紅色警戒，適時啟動保全戶預防性疏散撤離工作。另用路人注意山區道路落石災害及相關預警封閉情形。

徐國勇強調，持續加強各項防颱整備應變及災情查通報工作，並以「料敵從寬，警戒從嚴」的態度應對，務必提高警覺，將可能的災害損失降至最低。

據中央災害應變中心統計至昨晚間8時止，全國停電1萬1347戶、已修護 7355戶、待修護3992戶，農委。會已發布23條土石流潛勢溪流達黃色警戒，預計部分地區入夜後可能達紅色警戒，累計疏散撤離52人。

此外，共發生24件路樹、路燈倒塌災情，包含台南市18件、台東縣1件、屏東縣5件，另外，台東縣金峰鄉新興村1人被吹倒帳篷打到腰部受傷、海端鄉台20線車輛遭落石砸中2人輕傷，所幸3人均無生命危險。

(中時 )