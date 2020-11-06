影音取自YouTube/Hyeper，若被刪除請見諒

人氣動畫《鬼滅之刃》紅遍日本與兩岸，近日上映的劇場版《無限列車篇》也屢創紀錄，中文配音版也在今天上映，但網紅鍾明軒突然爆料，自己原本是該電影版中大反派下弦之壹「魘夢」的配音員，在最後關頭卻遭片商木棉花以「政治因素」換下，氣得大罵木棉花快點倒閉，有網友將鍾明軒與台灣老牌聲優劉傑的配音一比對，直呼「好險當初沒給你配」。

網紅鍾明軒昨天(5日)突然上傳影片「本來是該我配的」，爆料自己曾是《鬼滅之刃》電影版中反派「魘夢」的配音員，雙方也都談好，他也將在上月23日為配音領班教學與試音練習、24日正式錄音，並在特映會當天，鍾明軒將以特別嘉賓身分出席。

未料片商在9月初突然將鍾明軒換下，找回電視版中的老牌聲優劉傑擔任，讓他相當不滿，更表示自己事後得知是高層以「政治因素」將他換下，忍不住詛咒木棉花「早點倒閉」。

對此有網友將鍾明軒與劉傑配音的片段擷取後做比對，放上YouTube讓網友公評，不少網友看到後紛紛留言：「除了聲線還OK，其他根本不行」、「演技天差地遠」、「就是個棒讀麻」、「一點情緒起伏都沒有」、「這就是專業跟外行的差別」、「好險不是你配，不然我就不看了」、「你準備了幾個禮拜 人家準備了一輩子」、「看鍾明軒配音滿滿的尷尬癌」、「劉傑配音讓人入戲的雞皮疙瘩，鍾明軒配音讓人尷尬的雞皮疙瘩」、「沒有比較就沒有傷害」、「到底是誰覺得他能配的，去跟日本廠商切腹瀉最好嗎」、「看完影片秒懂為什麼被換掉」。

(中時新聞網)