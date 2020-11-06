美國國家廣播公司(NBC)出口民調顯示，在這次美國總統大選中，僅管大多數的黑人還是票投民主黨候選人拜登，但支持比率卻創下歷史新低。從歷年投票結果來看，自2008年以來民主黨正逐漸流失非裔男性的支持。

NBC報導指出，這場選戰約有80%的非裔男性支持拜登，相較於2016年希拉蕊拿下82%的非裔男性來比，微幅下滑2%；但與歐巴馬在2012與2008年選戰相比，民主黨正嚴重流失非裔男性的支持。

據統計，在2008年歐巴馬首次總統競選中，囊括95%非裔男性與96%非裔女性的選票。時至2012年，非裔女性的支持率仍維持在96%，但非裔男性卻下滑至87%。

2016年希拉蕊參選時，非裔女性支持率還有94%，但男性的支持率已下降到82。相較之下，非裔女性對拜登的支持還有91%，僅下滑3%。

整體而言，非裔女性對民主黨候選人的支持也在下滑，不過幅度較男性小；幾乎每10名非裔女性選民，就有9人支持拜登。

然而，非裔族群裡的中間選民，在這次選戰中卻倒戈轉投川普。據NBC統計，保守派黑人約52%票投川普，中西部的非裔男性約3分之1也選擇讓川普繼續留在白宮。

NBC分析，教育程度也影響非裔族群的投票傾向。據統計，高中以下學歷的非裔選民約26%票投川普，擁有學士學位或碩士以上學歷的非裔選民支持川普者分別為22%與20%；大專學歷的非裔男性「背骨」拜登的比例，約與非裔女性相當。

無論如何，拜登若想順利入主白宮，他勢必要成功擄掠亞特蘭大、底特律與費城等城市的人心。畢竟，這些城市中非裔人口較多。

(中時新聞網)