中天新聞台面臨換照問題，外界屢傳恐因政治力介入而遭關台，NCC（國家通訊傳播委員會）還破天荒在上月26日舉行換照聽證會，卻被批立場不公、形同公審大會，有損害新聞自由。有鑑於此，國內法界今晚7點30分舉行開論壇，針對中天新聞台換照所引發之憲政法治相關爭議，邀請相關學者專家討論，盼政府在管制與新聞自由的權衡下，做出公平公正的歷史性抉擇。

文化大學大傳系副教授王翔郁表示，這次中天換照，中天是衛星頻道，受《衛星廣播電視法》管轄，台灣新聞自由歷經30多年來演變，已經變成一個民主自由的國家。走到現在已發展出市場機制，台灣的新聞電視已經步入網路時代，中天在網路、電視頻道，已不是能不能存在的問題，存在與否應交給市場機制決定。

NCC在10月26公聽會，一個學界前輩曾詢問他要不要去公聽會，王翔郁考慮參加，但直到26號前幾天，他再問前輩，我們是否還要進去？結論卻是不能進去。

對於中天被裁罰及續照問題，他感到震驚的是，大家都不願意接受中天記者訪問，美第三任總統托馬斯．傑佛遜曾說，他「寧願要媒體不要政府，不要有政府沒有媒體，媒體代表著監督，如果政府沒有監督者，那麼這政府將無法無天」，當台灣開始只剩下一種聲音，那政府就是獨裁。

此外，王翔郁也表示，這次美國大選，當所有國家認為拜登會當選，只有台灣挺川普，要好好思考為甚麼會變成這樣。為什麼今天很多學者不願接受記者訪問，中天可能不能換照原因，NCC稱1073萬被罰款，但中天反駁實際僅1百多萬，不讓中天換照是法律規範，還是這些委員的判定？

(中時新聞網)