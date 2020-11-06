全台水情告急，久盼不到可帶來豐沛雨量的颱風、梅雨，連南投日月潭都出現類似台東嘉明湖的「小嘉明湖」，這幾天引起網友熱烈分享。

根據水利署統計，部分水庫蓄水量已不到一半，雖然農業用水進入淡季，但攸關大眾的民生用水，仍不能掉以輕心。攝影師羅裕閔提供《中時新聞網》照片，他在日月潭拍下另類美景，有如台東被譽為「天使的眼淚」的嘉明湖，竟出現在向山遊客中心南側的月牙灣。

照片中清楚可見月牙灣岸邊因水位持續下降，礫石露出面積愈來愈大，被網友笑稱「小嘉明湖」。羅裕閔表示，日月潭水位真的降了很多，「以前水位會淹過白色的石頭」，今年到目前為止雨量少得可憐，整個颱風季幾乎沒雨水進帳，他強調，印象中沒看過水位低到這種程度。

閃電颱風能「解渴」嗎？預估主要降雨集中在恆春半島、屏東山區，高雄、台南山區可能都下在東側，也就是靠花蓮、台東那一帶，對大台南水庫集水區進帳有限。

受颱風影響，屏東南部發布豪雨警戒，不到3小時累積雨量破百，牡丹水庫今天下午4點啟動調節性洩洪。

(中時新聞網)