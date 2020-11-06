輕颱「閃電」6日侵襲恆春半島，造成逾萬戶停電，台電目前正全力搶修中，截至晚間7點，尚有2096戶未恢復供電，台電力拚今晚10點全部復電。

台電指出，輕颱「閃電」來襲，中午過後恆春半島風雨逐漸增強，也陸續造成停電災情，截至19 時止，恆春半島曾停電10,002戶，尚有2,096戶未恢復供電，台電屏東區處已動員搶修，力拼今日完成復電。

​台電表示，屏東區處長張簡宗瑜6日上午8時起，即坐鎮緊急應變中心，親自指揮各級主管組織人力，盤點機具，設備及材料，今日總共動員各服務所、巡修部門及線路班同仁共69名，機具車輛昇空車15台、吊臂車11台及大小型工程車17台等全力搶修。

另考量懸垂外海琉球鄉往返船班可能因風雨停駛，於上午即先行調派1班6人進駐琉球鄉待命，以縮短民眾停電時間，預計今晚10時可全部完成復電，讓民眾恢復正常生活。

(中時 )