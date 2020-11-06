通傳會（NCC）日前召開聽證會，要求中天新聞台需強化內控機制，中天日前向NCC提出6大作法欲加強改善。輔仁大學大傳所所長林維國今天表示，NCC應該針對中天日後如何兌現承諾，關注中天實質上有無進步，而非直接撤照，才符合賞罰比例。

林維國舉美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）為例說明，指FCC只對媒體內容有無涉及腥羶色、侵犯兒少權利做規管，至於政治立場就是個人主觀意識，若不喜歡就轉台，這就是言論自由的商業市場。

林維國說，美國電視台ABC拍影片嘲諷川普，FCC只有重罰，完全沒有提到換照，且綜觀歷年裁罰紀錄，從來沒有祭出換照。

林維國指出，中天電視台持有的是衛星電視執照，在有線電視台播出，而沒有無線電視台稀有與公共的問題，而且數位化後頻道壓縮，現在已有3、4百的頻道空間，不存在稀有的問題。

林維國強調，台灣在全世界最讓人驕傲的，不再是經濟奇蹟，而是民主自由，而民主自由國家就要囊括多元且不同的聲音，也就是言論與新聞自由，即便社會有很多聲音覺得中天新聞台換照與新聞自由無關，實際上，卻很難和新聞自由做完美的切割。

林維國指出，中天新聞台近幾年，的確有新聞專業的問題，比如搞錯文旦數量、天空雲彩等爭議，希望中天引以為戒，要確實改進，並提醒通傳會要以相同標準檢視所有的新聞台。

至於通傳會（NCC）在聽證會上列出包含涉國安、中資等8大質疑，林維國表示，NCC主委陳耀祥已在立法院公開說明，中天沒有中資問題，旺中的資金是補助在中國大陸的事業，並沒有直接補助中天新聞台，且沒有違法國安。他直言，若真的有國安、中資的事實，就是違法，應該嚴懲，若沒有，就應該還給中天清白。

(中時 )