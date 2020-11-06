閎暉宣布10月營收1.52億元，較上月減少4.2％，其中機構整合元件營收為5,181萬元，佔33.9％，汽車零組件營收計1.01億元，佔66.1％。

值得注意的是，閎暉正式成為華新科集團一員後，雙方針對車用產品、通路展開深度合作，10月車用零組件營收突破1億元大關，比8、9月車用零組件營收的8,500萬～8,600萬元大幅成長約17％左右，對比7月車用零組件營收為7,000多萬元來說，顯示車廠拉貨不僅回復正常，也逐漸邁向高點1.2億元左右水準邁進。

(工商 )