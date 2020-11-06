閎暉10月車用零組件營收月增17％ 21:292020/11/06 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 閎暉宣布10月營收1.52億元，較上月減少4.2％，其中機構整合元件營收為5,181萬元，佔33.9％，汽車零組件營收計1.01億元，佔66.1％。 值得注意的是，閎暉正式成為華新科集團一員後，雙方針對車用產品、通路展開深度合作，10月車用零組件營收突破1億元大關，比8、9月車用零組件營收的8,500萬～8,600萬元大幅成長約17％左右，對比7月車用零組件營收為7,000多萬元來說，顯示車廠拉貨不僅回復正常，也逐漸邁向高點1.2億元左右水準邁進。 (工商 ) #閎暉 #華新科 #車用零組件 #月增 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中龍鋼鐵10月營收66.06億、年增4.59％ 15:092020/11/06 財經 《電子通路》聯強10月營收286億元 年減6％ 14:142020/11/06 財經 華新科10月營收月減8％ 佳邦衰退終止創高 15:292020/11/06 財經 《汽車股》智伸科10月營收年增1.02％ 不如市場預期 16:132020/11/06 財經 國巨10月營收月減6％ 年增逾倍 17:392020/11/06 財經 《生醫股》杏一前10月營收48.35億元 成長11.68％ 17:222020/11/06 財經 《半導體》旺宏10月營收月減17.6％ 仍年增4.8％ 15:402020/11/06 財經 中菲行自結10月營收 年增31.89％ 13:302020/11/06 財經 智伸科10月營收報喜 創同期新高 20:302020/11/06 財經 穩懋10月營收 今年新高 04:102020/11/06 證券．權證 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 徐旭東預測美國總統「他」當選 批民主過頭恐衝擊經濟 - 財經 台積電有望接單英特爾7奈米 晶片外包恐釀美國安問題？ - 財經 拜登入主白宮終結科技惡戰？ 華為噩夢醒靠2關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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