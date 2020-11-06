2020「玩轉臺北 和你一起」Live House巡演活動自6日起至29日舉行，臺北市副市長蔡炳坤今日晚間7點30分特別前往公館水岸廣場，與市民一起感受音樂的魅力，並邀請市民享受獨立樂團帶來的音樂饗宴。

「玩轉臺北 和你一起」 Live House巡演活動共有8家Live House參與，一同舉辦21場現場音樂演出與4場音樂講座，蔡炳坤對北市4家有線電視公司連續4年贊助相關音樂展演活動，帶動地方產業發展，表示肯定與感謝，更希望臺北市民走出來，聽聽音樂、放鬆一下心情，也讓沉寂已久的音樂工作者，有更多演出的機會，為在臺北市具有歷史文化意義的Live House產業，注入更多的能量。

今年參與的Live House都各具特色，結合了從60人到500人的各中小型表演空間，臺北市政府觀光傳播局表示，在防疫措施上，各展演空間均採實名制，入場人數減半，呼籲市民參與活動時戴口罩，入場時配合量測體溫，享受每一場美好的音樂演出。

「玩轉臺北 和你一起」Live House巡演活動多數場次採售票方式辦理，票價為200至500元不等，但安排2個場次提供市民免費索票。參與的Live House，包括公館圓環的「THE WALL」、台電大樓旁的「海邊的卡夫卡」、鄰近師大路的「Oldie Goodie」、中正紀念堂附近的「REVOLVER」、杭州南路的「小地方」、潮州街的「台北月見ル君想フ」、光復南路的「樂悠悠之口」，還有公館水岸廣場「PIPE Live Music」。

有興趣參加免費場次的市民可上活動粉絲專頁私訊小編，留下姓名及聯絡資訊，每人限索取2張，演唱時間地點，於8、11日進行西洋老歌演唱，地點在OLDIE GOODIE，需索票。

(中時 )