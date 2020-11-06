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1994年4月間新竹縣湖口鄉新湖國中傳出慘忍凶殺案，就讀國一的女學生遭人姦殺，被發現時女學生臉上的皮遭削去，耳朵也被割下，死相淒厲陳屍草叢。案件曝光後警方動用大批警力在五天內逮回兇嫌，1997年快速死刑定讞並槍決伏法。

回顧案情，在1994年4月間，新竹縣湖口鄉新湖國中14歲曾姓女學生突然失蹤，幾日後再次傳出消息時，女學生的臉皮遭剝光，雙耳被割下，雙手與雙腳被尼龍繩綑綁，遭人棄屍在新竹市光復路交流道附近的草叢，兇手手段駭人，震驚全台。

而在曾女的屍體被發現的當晚，曾女的姨媽疑似被曾女附身，在家中大喊「我要深冤」，憤恨地向眾人訴說殺害她的兇手有4人，並確切說出當初她被綁走時的汽車車號。

警方隨即成立專案小組緝兇，動員眾多警力火速調查，倚靠著家屬提供的線索，循線查出有力的嫌疑人，即是住在曾女隔壁的鄰居邱俊雄，而邱男的自駕車後座椅上鑑識出曾女的血跡與毛髮反應，邱男自知難逃刑責，便向警方坦承犯行。

據警方調查，邱俊雄供稱獨自犯案，事發日中午他以鄰居身分向曾女謊稱親姐姐出車禍，並表達願意帶她前往醫院探病，曾女不疑有他便上車。邱嫌表示，他在車內意圖撫摸曾女，但曾女拒絕，隨後他又要求曾女替他手淫卻遭拒，一陣拉扯中曾女遭勒死，他便使用膠帶將少女的全臉纏繞，將屍體放在汽車後座便前去吃晚餐。邱嫌事後擔心膠帶上的指紋會為他的犯行露餡，便拿出美工刀，連同曾女的臉皮、雙耳一同將膠帶割下，棄屍新竹市交流道旁的草叢。

此案因手法駭人引起社會譁然，警方在輿論壓力下火速在五日內破案，兇手邱俊雄殺人屬實，在1997年間定讞死刑，同年槍決。此案後，學生安全問題引起重視，校園中廣為宣導學生不落單，不隨意向陌生人應門，做好預防措施，避免慘案重演。

(中時新聞網)