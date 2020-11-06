女網友貼出自己的看診情形。(圖取自爆怨2公社)

大醫院看病掛號時常人滿為患，若是掛到熱門醫師等待時間恐怕又要延長。昨(5)日一名女網友在臉書上表示，自己第一次到大醫院檢查，便利用網路預約掛了午診，可到了半夜12點都還沒輪到她，眼看現場人數依然不減，讓她不禁感嘆「醫生護士真的辛苦了」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，自己到大醫院做檢查，利用網路掛號取得的號碼是190號，下午2點時先掛初診，直到16時50分才被安排做超音波檢查，等做完超音波時間也到了6點，這時護士提醒她可以先去吃飯、逛個街，只要注意手機APP查看診號，時間到過來即可。

於是原PO決定回家吃飯順便洗澡，還看了連續劇才慢慢出門。但她抵達醫院時，時間已來到凌晨12點多，但現場等待看診人數仍不少，「我坐的屁股都痛了，醫生護士你們都不累嗎？」更說自己可能要等到1點多才有辦法結束看診。

貼文發出後網友紛紛回應，「好辛苦的職業，所以一定要善待醫護人員」、「大醫院都這樣，加上妳掛到名醫，等待時間一定長」、「之前在某間醫院產檢也等到12點多」。此外，也有網友指出，「妳掛到名醫，這位醫生看到半夜是常態」。

(中時新聞網)