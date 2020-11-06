今年5月美國各地陸續解封後，國內經濟緩慢復甦，但信評機構穆迪（Moody’s）首席經濟學家珊迪（Mark Zandi）警告，近日疫情惡化又缺乏額外紓困案支撐經濟，意味著經濟復甦前功盡棄的「風險相當高」。

珊迪6日接受CNBC電視台訪問時表示：「我認為美國經濟復甦前功盡棄的風險相當高。」他表示4到8周前美國單日新增確診病例約在4萬例上下，如今已經突破12萬例，顯示疫情惡化相當嚴重。

他表示近日歐洲疫情嚴重惡化，已經迫使許多國家重新實施封城及其他社交距離限制。美國疫情發展進度大約落後歐洲四到六周時間，也就是說接下來美國各地很可能步入歐洲後塵再度封城，這將使剛開始復甦的美國經濟再受打擊。

珊迪表示：「另一方面美國也缺乏額外財政政策支持，至少在近期未來，或在明年1月新總統就職前都不會通過額外紓困案，導致美國經濟不堪一擊。」

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