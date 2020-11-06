全球疫情延燒持續打擊叫車需求，導致優步（Uber）上季（7至9月）再陷虧損。優步5日重申明年底前達成獲利的目標，但預警歐洲爆發第二波疫情恐打擊本季表現。

今年初疫情爆發後，全球各地實施封城使叫車需求銳減。優步核心叫車服務的訂單量在上季年減53％，儘管跌幅已經小於前一季的75％。

優步上季整體營收年減18％至31.3億美元，上季淨損雖從去年同期的11.6億美元縮小至10.9億美元，但主要是因為今年以來優步透過大規模裁員及其他措施節約成本。經調整後上季稅前息前折舊攤銷前虧損（LBITDA）從去年同期的5.9億美元擴大至6.3億美元。

優步執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowhsahi）5日表示，公司目標在明年底前達到稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）的目標不變，但財務長羅伯茲（Brian Roberts）預警歐洲近日爆發第二波疫情恐打擊本季叫車需求。

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