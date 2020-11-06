明安承租8,741坪土地 投資4億擴廠 21:492020/11/06 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明安國際（8938）6日晚間發布重訊指出，已經跟高雄市政府簽約，承租和發產業園區28,897平方公尺（約8,741.32坪）工業用地，預計投資4.04億元，擴建廠房，預計2022年完工。 明安表示，該工業用地的月租金約104.9萬元，契約期限從2020年6月30日至129年6月29日。 (工商 ) #明安 #工業用地 #承租 #坪土地 #擴廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中14期重劃區 建商獵地近兩萬坪 04:102020/11/06 財經要聞 王光祥掌大同旗下尚志資產董座 卡關 04:102020/11/06 財經要聞 簽訂15輛電動大巴買賣合約 凱勝 獲府城客運1.8億大單 04:102020/11/06 證券．權證 清景麟．巴克禮金店面擁3優勢 04:102020/11/06 產業特刊 出租廠房供棄置數千噸廢棄物 地主年收3、4百萬還想裝傻 15:352020/11/06 社會 拜登政治老手 美中關係有望趨緩 04:102020/11/06 政治要聞 《傳產》台南店面王現身 2.5億透天店在這 12:152020/11/06 財經 台南地價、住宅指數漲幅居六都榜首 店面王近2.5億元成交 12:042020/11/06 財經 南港翻轉夢一場4／年底前不解決釘子戶 每戶分回少7坪居民急跳腳 08:372020/11/06 財經 PIMCO接管安聯不動產 04:102020/11/06 產業特刊 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 ASML掛保證開放 陸擬狠搶光刻機 大打科技戰 - 財經 徐旭東預測美國總統「他」當選 批民主過頭恐衝擊經濟 - 財經 美股迎來暴跌命運？ 新興市場教父警告拜登政策恐怖點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。