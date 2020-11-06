明安國際（8938）6日晚間發布重訊指出，已經跟高雄市政府簽約，承租和發產業園區28,897平方公尺（約8,741.32坪）工業用地，預計投資4.04億元，擴建廠房，預計2022年完工。

明安表示，該工業用地的月租金約104.9萬元，契約期限從2020年6月30日至129年6月29日。

(工商 )