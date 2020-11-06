輕度颱風閃電持續往西移動，暴風圈今晚到明晨威脅最大，台東、屏東南端首當其衝；高雄、台南風雨愈晚愈明顯。中央氣象局發布豪、大雨特報，呼籲當地居民警戒。隨著颱風逐漸遠離、強度減弱，陸上、海上颱風警報預計7日陸續解除。新一波東北風南下，桃園以北、宜蘭明轉有雨偏涼，不穩定的天氣將從台灣尾跳至台灣頭。

「今天晚上到明天清晨，是閃電影響我們最劇烈的時候」，氣象局預報員官欣平6日晚間指出，颱風中心已來到台灣西南側，朝西北前進，今晚風強雨驟，尤其台東、屏東兩地影響程度最大，嚴防風雨襲擊。

高雄、台南隨著颱風進入台灣海峽南側，不排除外圍環流帶來風雨，今晚起到明天上午也要留意。預估最快明天清晨可解除閃電陸上颱風警報；下半天解除海上颱風警報。

明起一波東北風南下，天氣上的不穩定，將轉到桃園以北及東北部宜蘭。官欣平指出，北台灣明天下午起雲量增加，降雨機率提高，「氣溫上會比較涼，下雨也是一陣一陣的，雨勢不會太大，整體感覺濕涼。」

屏東縣政府宣布，7日照常上班上課；原本7日舉行的高雄市身心障礙國民運動會，考量參賽選手安全，高雄市教育局已宣布比賽暫停，擇期再辦。

氣象局最快明天清晨解除陸上颱風警報。（中央氣象局提供）

(中時新聞網)