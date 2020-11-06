TVBS《粉紅色時光》5日舉辦口碑試映場，方志友、陳彥允、章廣辰、林煒、張瓊姿、鮑正芳、林秀君、單承矩、鄭怡等出席。「民歌天后」鄭怡出道30多年，首次獻出戲劇處女秀，劇中和王耿豪搭檔演夫妻，雖是戲劇菜鳥，鄭怡卻展現宏圖大志，興奮表示希望獲金鐘獎提名新進演員，許願「拜託讓我走紅毯」。

59歲的鄭怡劇中演阿嬤，有個4歲孫子，若以實際年齡當阿嬤也不違和。她劇中和老公結束營業火鍋店，讓她想起和老公當年住加拿大時，為了返台而結束在當地經營的麵包店，意外和角色雷同，直言「我真的沒在演」。她首次演戲有許多不懂的地方，感謝導演和王耿豪用心指點，她自爆歌手習慣改不掉，結果被導演糾正「鄭怡不要看鏡頭。」被問到第一次演戲的心情？她笑說「陣痛、空白、緊張、冒冷汗！」

鄭怡坦言，早就抱有演員夢，但40年前歌手和演員分線清楚，不會跨線，當年張艾嘉導演曾找她和姜育恆配對演戲，但後來沒談成，不然就踏入影壇了。鄭怡也透露，其實有客串賣座電影《刻在你心底的名字》，劇中飾演男主角高中學長的太太，但因為片長過長，戲份全被剪光，但她仍自行買票去電影院二刷支持，很享受電影氛圍，也笑說「你們可以看後面字幕，會有一個『特別感謝鄭怡』，因為把我剪掉了」。

人妻方志友劇中和吳念軒談姊弟戀，戲外也傳緋聞，被問到劇中周旋在吳念軒和陳彥允中，最喜歡哪一個？方志友急喊「我最喜歡我老公（楊銘威）」。而兩代演員同台飆戲擦出不少火花，導演郝心翔受訪時笑稱「其實真的蠻難導的，不敢罵」，畢竟都是從小看到大的資深演員，實在不敢得罪。

劇中除充滿「粉紅色」泡泡，演員們也串起兩代，用溫情訴說愛要及時。林煒和張瓊姿劇中共譜黃昏戀，不同於以往主演八點檔女主角都是被追求，這次反倒演繹起單戀情節，讓張瓊姿笑說：「演出的時候很努力把年輕的感覺抓回來。」林煒則表示：「這部戲有很多人的第一次，都是粉嫩的。」再次呼應劇名的「粉紅色」。《粉紅色時光》14日在TVBS42頻道首播。

「民歌天后」鄭怡獻出第一次。（TVBS提供）

《粉紅色時光》女主角方志友。（TVBS提供）

章廣辰與鮑正芳在劇中一起賣豬肉。（TVBS提供）

陳彥允、林煒在劇中飾演父子。（TVBS提供）

張瓊姿詮釋不同於以往的角色。（TVBS提供）

林秀君和單承矩飾演夫妻。（TVBS提供）

(中時 )