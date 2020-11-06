辛芷蕾近日出席活動照瘋傳。(取自微博)

辛芷蕾工作室爆粗揭真相。(取自辛芷蕾工作室微博)

34歲大陸女星辛芷蕾外型冷艷，因為相繼演出電視劇《如懿傳》、《慶餘年》，讓她知名度大增。然而近日陸網卻瘋傳多張辛芷蕾出席活動的無修圖照，宛如大頭娃娃的詭異比例，慘被網友嘲諷胖成「馬王堆女屍」，也讓辛芷蕾工作室不忍了，火大爆粗揭真相。

辛芷蕾近日出席活動，在媒體鏡頭下捕捉的零修圖照突然在網路瘋傳，照片中她「胖」若兩人的外型，令網友傻眼不已，質疑她是否進場維修才導致原本一張漂亮臉蛋腫又僵，更讓「辛芷蕾胖了」關鍵字一度衝上微博熱搜榜冠軍。

不過辛芷蕾工作室可吞不下這口氣，直接在微博爆粗口槓酸民，「胖你妹！今天 辛芷蕾生圖，黑子沒有心。」並上傳多張路人拍攝照片，暗指那些所謂辛芷蕾的崩壞照根本就是被刻意P圖醜化，更開嗆「說她胖的，你們是有多瘦」。

對比辛芷蕾的高EQ回應「確實胖了一點兒」，工作室的態度就被質疑宛如小學生吵架，非常有問題，網友亦留言表示「這工作室員工都該開除了、這是黑自家老闆的前奏」、「你是工作室不是粉絲團，觀點可以表達但要注意方式。看到你們家老闆那幾張照片誰都得說胖了，要是都沒反應才是涼了，注意點素質」。

(中時新聞網)