楊丞琳今晚在台北小巨蛋開唱。（吳松翰攝）

楊丞琳今晚在台北小巨蛋開唱。（吳松翰攝）

楊丞琳6日起連三天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，這幾天正忙於《16葉》演唱會的吳青峰，今晚義氣相挺，現身台上、牽著楊丞琳的手合唱〈青春住了誰〉。常被邀請擔任演唱會嘉賓的青峰，幽默喊話：「我先跟大家宣告，我用楊丞琳來封我接下來當嘉賓，今天是我的嘉賓巡迴最終場。」

楊丞琳近期為演唱會維持身材而節食，今開玩笑表示青峰為〈年輪說〉寫了新的歌〈黑輪說〉，害得她差點止不住口慾；兩人隨後在台上即興創作〈黑輪說〉的歌詞，內容包括鹽水雞、雞排、碳烤玉米及雪花冰等美食，笑翻全場。

不同於以往演唱會多以抒情歌開場，楊丞琳頂著一頭Pink Hair、踩著球鞋，身穿馬甲展露身材曲線，率10位男舞者現身兩層樓高的舞台上，熱歌勁舞引爆全場氣氛！此次舞台造型特殊，打造共3層、每層4米猶如高魔術方塊的三角轉台，隨著場景轉換，影像與場景完美拼接、虛實接軌，由楊丞琳穿梭其中，令觀眾感受不同氣氛。

她不少圈內好友今到場欣賞，包括「4 in Love」成員黃小柔、張棋惠，孫芸芸、賀軍翔、愛紗、郭靜、黃子佼、孟耿如等人，陳零九帶女友出席，羅志祥送上花籃，但楊丞琳的老公李榮浩則因工作趕不及首場演出。

(中時 )