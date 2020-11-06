美國總統大選正進行開票作業，總統川普以214票落後民主黨拜登的264張選舉人票。近期國、民等在野黨齊聲批評，民進黨過度押寶川普，恐不利台灣往後發展，國民黨智庫副董事長連勝文表示，只有100% moron（白癡）才會去押寶，甚至因為川普落選如喪考妣，台灣若跟這些moron走，被人賣了還要付給他傭金。

連勝文6日在臉書貼文指出，曾有一位外交界的資深前輩曾跟他說過，「國際間，只有利益、沒有正義」，令他印象深刻。因此不管拜登或是川普誰做總統，有關台灣甚至中國大陸所有的議題，老美最終還是以美國利益為唯一的考量！

對美國而言，所謂傾中或「反中」，或更正確的講法「交往」或「圍堵」（engagement or containment），其實都只是美國在遂行其國家利益時不同的手段而已，簡單講就是一種「不要敬酒不吃吃罰酒」的概念。

而在川普任內，台灣就變成美中博弈當中，最有殺傷力的籌碼，美國在上個世紀90年代就針對這兩種手段辯論過，特別是在「南海撞機」事件前後，美國就是採取類似現今的防中政策，爾後因反恐及北韓問題需要中國大陸協助，再加上時值大陸經濟崛起所生之龐大商機，即改採交往手段。

直到川普發現這方法無法遂行美國利益時，又改回圍堵，而要採取哪種手段？連勝文判斷，要看美國當時所面臨的內外情勢而定。他說，以他個人經驗而言，過去在紐約工作，到後來與美國人合夥做生意，再到後來於不同領域當中與老美互動，我認為美方絕對是公私分明，朋友歸朋友，但只要一牽扯到利益時，絕對是以自己為主。

連勝文解釋，「中國人講究情理法，美國人卻絕對是法理情」，而功利取向、個人主義或英雄崇拜等都只是美國價值中的一部分，美國對人好不好，最終還是以是否符合其利益為主。

連勝文也預測，就算拜登當選，「有毒的萊豬還是照樣賣，高出市價的武器也絕對不會少」，因為這符合美國當下的利益，而北京當局只要一天沒有辦法滿足美國的利益需求，台灣這個籌碼就會有價值。

他也感嘆，只有100% moron(白癡)才會去押寶美國總統選舉，甚至因為川普落選如喪考妣，或是因為拜登當選而感到歡欣鼓舞，台灣若是跟這些moron走，那就真的是如同被人賣了之後，還要付給他傭金。

連勝文強調，「最傾台的美國總統，也有可能賣台、而最傾中的也有可能反中，國家利益至上，nothing personal(沒有所謂個人利益)，這就是國際現實，所以台灣在面對台海和平、經濟發展甚至新冠疫苗等重要課題上，只能小心謹慎，甚至自立自強，不能把台灣的未來寄託在別的國家手上。

(中時新聞網)