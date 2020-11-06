台南市仁德區一名60歲李姓失智男子10月31日下午從家中走路外出，至11月1日仍未返家，家人憂心報警協尋，終於在昨（5）日於南化區台20線路上被民眾發現，台南市警察局玉井分局玉山派出所員警前往將他接回後，運用人臉辨識系統查到該男為失蹤人口，通知家屬帶回，家屬也再三表達萬分感謝之意。

警方表示，5日17時許接獲居民報案，指台20線往南化水庫方向，有一名打赤腳男子，精神萎靡在路上行走。

李男家屬得知消息後立刻到玉山派出所將他領回，並再三向警方道謝。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市南化區警方於當地台20線往南化水庫方向找到失蹤多日的李男。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

玉山所巡佐黃金樑、實習警員張謹至2人立即前往搜尋，17時10分在玉山里台20線46公里處找到該男，警方發現他語無倫次、表達能力有問題、說不出姓名、年齡及地址等相關資料且身上未有任何證件，即刻將他帶回派出所。

經警方以人臉辨識系統查詢，發現該男為失蹤人口李男，立即通知其兄長前去領回，更發現李男外出後已多日未曾進食，準備食物及礦泉水供他充飢。

家屬當天19時許到玉山派出所帶回李男，對警方積極尋人、助失智家人返家團圓，再三表達萬分感謝之意。

玉井分局長許敏能表示，同仁為民服務積極熱忱表現殊值表揚；另呼籲家中如有高齡失智長者，盡量能讓他們隨身攜帶證件，或在隨身衣物寫上姓名、聯繫電話等資料，申請長者預防走失手鍊，或至分局捺印指紋建檔，萬一不慎走失，尋獲時可以藉由這些資訊聯繫家屬。

(中時 )