崔佩儀、方馨、寇世勳、導演鄧安寧等6日出席大愛新戲活動，該劇改編神經科醫師曹汶龍真人真事，講述其照顧失智母親的心路歷程。劇中寇世勳飾演曹醫師，崔佩儀則演曹太太。崔佩儀回想4年前過世的母親，當時老公不在台灣、獨自照顧兒子、病母也不認得她，頻繁進出醫院，讓她壓力大到內分泌失調，連帶體重飆升，因此很能理解照顧者的身心狀態，認為在旁支持也很重要。

崔佩儀回憶，看見媽媽當時被綁在病床，省思自己「要老的健康」，今年56歲的她近年復出拍戲，直言「比較不容易老人痴呆」。而她常年和老公分隔兩地，今年因疫情關係，夫妻相處10個多月，更了解彼此個性。至於先前被周刊爆夫妻失和，她學著不在意別人怎麼說，過好自己生活，希望成為孩子榜樣。而17歲兒子有想法，明年決定要去美國讀書，她也放手讓孩子決定。

方馨回憶當年父親中風壓迫腦神經，變得不太會認人，甚至有被害妄想症，認為長期照顧他的哥哥、媽媽會害他，總打電話叫方馨救他，方馨說當時自己不常在家，感謝哥哥和嫂嫂照顧爸爸，這次演出也會將嫂嫂當作範本。方馨女兒今年24歲，她讚女兒個性獨立，不會讓她操心，而女兒小時會看漫畫，她順勢教育「現在遇到的男生不會走到最後，一次失戀不代表人生完蛋，把自己做好會遇到好對象」，提前幫她做心理建設，就不怕挫折，倒是爆料女兒以前追韓星，曾迷韓團BEAST的李起光。

寇世勳首度接拍大愛劇場，先觀摩失智症影片，今包括導演鄧安寧及寇世勳、劉引商、崔佩儀、田家達、傅小芸、陳淑芳、王滿嬌、方馨、馬惠珍、柯素雲、胡利、尹昭德、蘇炳憲、何豪傑、高山峰、龍天翔、童毅軍、耿惠珠等藝人到場。

眾演員為龍天翔慶生。（吳松翰攝）

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