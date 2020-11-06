美國勞工部周五公布10月失業率更低於7％而優於市場預期，即使新冠肺炎疫情在10月愈來愈嚴重，勞動市場仍有一些好轉跡象。但從整體來看，就業情況仍不能讓人完全樂觀，尤其疫情變嚴重和政局不明，都可能拖累經濟而影響勞動市場。

10月失業率從9月的7.9％下降至6.9％，為連續第六個月下降，遠低於市場預估的7.7％。主要是失業人數大幅減少150萬人至1,106萬人，讓失業率明顯下降。

10月就業人數增加最多的行業，是當初受疫情打擊最重的行業。其中休閒與飯店業就業人數大增27.1萬人，酒吧與餐廳就業人數也增加19.2萬人。

10月非農就業人數增加63.8萬人，雖然高於市場預估的增加53萬人，但卻是非農就業人數自5月開始回升以來，增加人數最低的一個月，也低於9月往上修正後的增加67.2萬人。9月原先公布的是增加66.1萬人。

10月總就業人數較9月增加約224萬人至約1億4,980萬人，但仍較2月高點低了逾1,000萬人，顯示美國目前經濟復甦情況，仍未能令勞動市場回復至疫情在春季爆發前水準。

10月勞動力參與率較9月增加0.3個百分點至61.7％，平均每周工時維持在34.8個小時不變。

(工商 )