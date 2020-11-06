日圓兌美元匯價6日升破104日圓，創8個月新高，面對日圓持續走強不利經濟復甦的威脅，日本首相菅義偉周五呼籲，穩定匯率走勢「至關重要」，暗示他隨時準備出手干預阻升日圓。

美國聯準會（Fed）台北時間6日凌晨的最新政策聲明，示意銀彈尚未耗盡，會持續寬鬆穩住經濟，加上日本9月家庭支出數據優於預期，周五日圓兌美元漲破104日圓關卡，來到103.23日圓兌1美元，是3月以來新高。

日圓匯價觸及8個月高點，也是受到美國總統大選開票出現爭議結果難定的帶動，這讓美國短期內藉擴大刺激提振經濟的希望變得渺茫。

日相菅義偉周五在國會被問到，一旦美國新政府在美元政策上改弦易轍，日本將如何因應。他回應指出：「匯率穩定至關重要，我們會與海外機構密切合作，適時對市場動向做出回應。」但他拒絕指明日圓升至何種價位將採取行動。

菅義偉的發言，呼應了日本央行總裁黑田東彥4日的說法，他表示日銀將與金融機構緊密合作，協助匯率走勢穩定。

就歷史經驗來看，一旦日圓飆升，會觸發日本央行寬鬆貨幣，政府當局也急於阻升日圓，以免傷及倚賴出口的日本經濟。

分析師認為，100日圓兌1美元匯率，是日本政府容忍的底線。然而日本想出手干預匯市也沒那麼容易，恐面臨其他國家的反對，畢竟它們的經濟同樣遭受疫情嚴重打擊。

如果日圓持續走強，部分投資人預期日銀將擴大負利率，但考量到多年來的超低利率政策，已重創金融機構的獲利，這個選項恐怕會引起爭議。

新加坡大華銀行（UOB）分析師周五發表報告指出，他們認為日圓目前是升過頭，想進一步漲破103日圓價位可能會遇到阻力。

(工商 )