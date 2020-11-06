再度從絢爛歸於平靜，宏達電10月營收為4.3億元，比起9月營收8.16億元來說，幾近腰斬，1至10月份累計營收為46.36億元。

宏達電在10月推出新款中階機種Desire 20+，可惜對10月營收助益不大，宏達電VIVE在10月底的萬聖節也推出促銷活動，然而似乎也沒有反映在營收上。

(工商 )