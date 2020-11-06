宏達電10月營收近乎腰斬 22:312020/11/06 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 再度從絢爛歸於平靜，宏達電10月營收為4.3億元，比起9月營收8.16億元來說，幾近腰斬，1至10月份累計營收為46.36億元。 宏達電在10月推出新款中階機種Desire 20+，可惜對10月營收助益不大，宏達電VIVE在10月底的萬聖節也推出促銷活動，然而似乎也沒有反映在營收上。 (工商 ) #宏達電 #月營收 #腰斬 #絢爛 #平靜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安力-KY無畏長假 10月營收維持旺季水準 12:192020/11/06 財經 出貨動能轉弱 研華10月營收月減 17:192020/11/06 財經 《半導體》原相Q4持續點火 營收成長上看2位數 16:472020/11/06 財經 《電腦設備》訂單需求疲弱 研華10月營收近8月低點 17:042020/11/06 財經 台塑四寶樂觀看Q4季增、油價恐陷盤整 20:492020/11/06 財經 《熱門族群》英業達、緯創10月營收年增率 雙衰 16:302020/11/06 財經 《通信網路》Q3獲利攀峰＋結盟台達電 立端嗨登近10月高價 11:072020/11/06 財經 有特斯拉撐腰 和大10月營收5.59億元 創今年單月新高 16:392020/11/06 財經 勤誠10月營收年減7％ 全年估雙位數增幅 20:212020/11/06 財經 上銀10月合併營收19.77億元 較去年同期成長40.5％ 14:302020/11/06 財經 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 徐旭東預測美國總統「他」當選 批民主過頭恐衝擊經濟 - 財經 ASML掛保證開放 陸擬狠搶光刻機大打科技戰 - 要聞 美股迎來暴跌命運？ 新興市場教父警告拜登政策恐怖點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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