上櫃公司金雨企業前董事長卓燦然的父親-興亞營造創辦人卓炳文，最近逝世，享耆壽90歲，8日上午8時，將在台中市立殯儀館景福廳，舉行公祭。

卓炳文1983年創辦興亞營造後，亟思回饋鄉里，毅然將公司總部設於台中，並在台中清水區，興建興亞企業總部大樓，宣示在台中永續經營的決心，並以「正派經營，穩健成長」的營建思維，已陸續興建完成國立傳統藝術中心台灣劇曲中心、台中國際洲際棒球場、苗栗縣議會、中區國稅局、內政部消防署訓練中心、中正大學、成功大學東側教室群、高雄大東文化中心、台中市議會裝修及水電工程，及台大國際會議中心裝修工程等重大公共建設。

被稱為「學校營造工程達人」的卓炳文，一向秉持著「十年樹木，百年樹人」的精神，全力投入教育工程，總計完成84所校園校舍及活動中心，為全台數量之冠。卓炳文數十年來默默地為台灣耕耘各項基礎建設，公司多次榮獲金質獎、金品獎及金安獎等，為政府認證的優良營造廠商。

卓炳文戮力栽培七名子女，長女卓明含，專業於服裝設計，長子卓燦然為逢甲大學碩士，次子卓英全，畢業於政治大學法律系，三子卓益豊、四子卓智聰，則分別為中興大學應用經濟研究所，及中央大學土木研究所碩士；二女卓月芬、三女卓月玲，赴美留學，並定居美國。因子女教育有成，卓炳文2014年獲選為「台中市梧棲區模範父親」。

卓炳文年齡漸長後，除關心公司業務發展外，並致力於傳承事業，給予接掌公司業務的三位兒子，而兄弟們亦能秉承「寬愛輔訓，實事求是」的家風，兢兢業業在工作崗位努力奮鬥，發揚持之以恆、精益求精的企業精神。

興亞營造2001年榮獲內政部評選為全國十大優良營造業，目前卓家旗下事業體，還包括金雨企業、興懋營造、樺懋建設、樺興機電，及希伯崙建設等企業。

卓炳文在事業有成之餘，曾擔任台中縣梧棲鎮民代表會第13、14屆鎮民代表、國際同濟會台灣會梧棲會第四屆會長，及台中市志工協會理事長，為民喉舌，推動地方建設，並致力公益活動，卓炳文1995年獲選為台中縣好人好事代表。

卓炳文每逢歲末寒冬，皆定期以公司或個人名義，捐款協助台中港地區的低收入戶，並視社會需要，隨時給予必要的協助，累計受協助戶超過1,500個家庭。921地震及88風災期間，更先後指示旗下興亞營造，不計利潤，全力協助慈濟希望工程及小林村的災後重建工程，其低調行善，不欲人知的胸懷，深獲鄉里肯定。

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