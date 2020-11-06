文化部轄下國立彰化生活美學館，即日起至11月22日，在館中第一、二展覽室舉辦《野柳文明─林欽賢2020繪畫創作展》，展出藝術家林欽賢36件油畫及素描作品，林欽賢邀請民眾走進美學館，感受藝術家古典、魔幻又本土的寫實繪畫語境。

這次展覽主題為「野柳文明」，以林欽賢近期作品〈野柳的桂冠〉為核心，精心策畫展出，而此畫作，引用西方經典文本中，蘊含自由精神的「酒神祭」，並聚焦在「桂冠授與」的慶典儀式，來進行感性的敘事。

為處理「豐盛中的諧調」的美學命題，林欽賢將在地經驗中的人、事、地、物與自身記憶，加以重組，呈現自由島嶼的多樣可能性，畫中層層的隱喻，有著藝術家對未來環境與文化的想像。

林欽賢自幼愛好藝術，並展現繪畫天賦，他投入藝術學習，一路接受系統性專業訓練，取得國立台灣師範大學美術研究所藝術學博士學位，及赴美國賓州州立大學，擔任訪問學者，現在還擔任台中教育大學美術系專任教授兼系主任。他在藝術創作、藝術理論與教育上，均有完整經驗與經歷，並曾獲國內、外多項大獎。

林欽賢致力於研究油畫的諸多可能性，除涉獵眾多題材外，創作也專注於歷史與文化觀察，作品多為平和、古典而現實的意象，擅長觀察描繪對象細微之處，運用色彩及精湛的繪畫筆法，所呈現的畫作，不僅是對象的外在面貌，更是內在精神的詮釋。

林欽賢在構圖上，善於結合歷史、時事與跨域文化，以近乎魔幻寫實手法，構築荒謬與真實並存的畫面，作品既表現自己的美感想像，也蘊含他對社會環境的感知與詮釋。

彰化生活美學館長尹彙武表示，本次展覽亦精選林欽賢各時期具代表性的人像、素描及靜物作品，並特別借出由國立台灣美術館典藏的作品〈Democracy & NBA〉、由台南市美術館典藏的作品〈山的守護者像〉，與其他收藏家對藝術家林欽賢的收藏作品，來完整本次展覽命題的內容，再次邀請民眾走進彰化生活美學館，一同進入林欽賢畫筆下人物的生命與故事！

(工商 )