關心國家科技發展方向的學者專家、民眾，如果錯過本周的全國科學技術會議北區預備會議，下周一（11/9）舉行的中區預備會議肯定需要參與，以及接下來的南區、東區預備會議都歡迎全民參與，主辦單位今年規劃了線上直播，位於台灣任何地方都能即時觀看。

為什麼全國科學技術會議很重要？分區預備會議執行團隊指出，「這是校準國家科學技術發展的方向規劃！」，從目前的2020年對焦「台灣2030」的創新、社會等，想要為未來十年的台灣發展提供參考意見，全科會預備會議是最佳機會。

從現在想像未來，不是容易的事；但人們更常感嘆「千金難買早知道」。護國神山台積電，在新冠疫情間保護台灣的方方面面，就是因為1980年代的前瞻政策；今天情況或許不能與當年比較，但國人若能集思廣義，像透過「全國科學技術會議」廣納各界意見，肯定能為未來的台灣，找出美好的面貌。

全科會籌備工作小組指出，國家發展面對社會、科技、經濟、環境與政治等的多方挑戰，且變動頻率更為密集，可是距離上次（第十次）召開全科會已將近四年，因此今（109）年12月舉行的第十一次會議更顯重要。

「第十一次全國科學技術會議」初步規劃四大議題，涵蓋「人才與價值創造」、「科研與前瞻」、「經濟與創新」、「安心社會與智慧生活」，目前正在進行議題小組會議、公共論壇、分區預備會議及線上直播等方式，廣納各界專家及公民意見，以凝聚國人共識，包容多元族群，落實全齡友善社會。

(工商 )