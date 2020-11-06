喬山（1736）6日公布自結10月合併營收27.15億元、年增21％，以美金表達年增為28.7％，創同期新高。尤其10月家用健身器材銷售持續火熱，家用健身器材銷售年增達到130％。其中，美國電商通路銷售年增9倍，及自有零售通路銷售年增107％，展現美國家用產品強勁的購買力。

喬山表示，由於11、12月是家用產品及商用產品營運旺季，公司單月營收年增態勢不變。

喬山自結10月合併營收27.15億元、年增21％，僅次於9月的30.67億元，創下今年來單月營收次高。喬山累計今年前十月合併營收213.56億元、年增10.33％，若以美金表達則年增為15.2％，也創同期營收新高。 喬山表示，10月家用健身器材銷售持續火熱，旗下越南廠及上海廠的補貨速度加快，加上新的數位影音串流產品上市，家用銷售年增達到130％。其中，美國電商通路銷售年增9倍，自有零售通路銷售年增107％，總體北美區家用銷售年增160％。

喬山歐洲家用產品營收年增130％。其中，義大利年增830％、德國及英國均年增四成。另喬山商用健身器材市場，也持續復甦中，包括德國、荷蘭及西班牙等歐洲重要區域營收表現搶眼。其中，荷蘭年增35％、德國及西班牙年增各四成，義大利年增一成。

喬山10月認列日本富士醫療器（Fujiiryoki）營收4.5億元，從今年3月併購Fujiiryoki以後，迄10月止，累計認列Fujiiryoki營收達31.5億元，這也是喬山今年累計今年營收成長的功臣之一。

法人認為，因12月耶誕節的加持，日本富士醫療器11、12月營運，估計單月營收仍有4億元上下的業績表現。 喬山指出，雖部分國家疫情再起，健身房展店交機的速度趨緩，但整體而言，家用市場強勢成長、商用市場的復甦，加上Fujiiryoki營收年增10％的挹注，可帶領集團營收往上拉升，讓公司自結10月合併營收，創同期營收新高。

喬山說，越南河內新廠第一期投資2,000萬美元，生產旗下Horizon品牌家用健身器材，4月初開始出貨，預估今年產能約占集團總產能5％，目前正全力擴增產線及產量，以因應家用市場龐大訂單需求，希望明年產能可占集團15％以上。喬山透露，明年將著手建置越南廠二期工廠計畫，藉以擴大越南廠未來的產能規模。

(工商 )