美國總統大選開票依舊持續進行中，民主黨候選人拜登後來居上，目前領先現任總統川普，其中搖擺州賓州更是從一度落後70萬票到後來居上，引發川粉不滿質疑作票，對此有網友點出主因，全是因川普策略導致。

網友「joulin」在PTT政黑板PO文，寫了一系列關於賓州開票爭議的Q&A，他指出，希望大家先客觀看待事實，別被洗風向，又或是輕信川普在推特上的片面之詞，就誤以為真的有做票。

原PO表示，賓州會延長收取郵寄選票，原因在於當地政府考量到疫情，導致郵寄選票暴增，因此延後收取三天，但也別擔心選後寄出的票會被列入計算，因為要以郵戳為憑。他解釋，除了賓州外，其實還有很多州也是如此，內華達州與北卡甚至接受選後10天內送達的選票，若這兩州票數接近，真正結果恐要到13日才會確定。

原PO進一步解釋拜登能追回70萬票的原因，他表示，賓州組成複雜，有傳統天然氣勞工階級，也有大城市上班族，有著全美第五大城費城與匹茲堡的都會區。在郊區鄉村，川普支持度高，成市區則是拜登支持者居多，雙方支持者呈現五五波，但川普鼓勵支持者出門投票，不要害怕疫情，拜登則是呼籲支持者在家投票，以防染疫，導致許多川普支持者都是親自投票，加上賓州共和黨議員要求先封存郵寄選票，等到選舉結束後才能開箱統計。

原PO說，開票初期，開出的票幾乎都是川普支持者的「親投票」，才會領先如此巨大，但到了後期，拜登的「郵寄票」開出後，就後來居上，就算是91開也是有可能的。

(中時新聞網)