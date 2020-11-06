美國總統大選開票進入倒數階段，目前民主黨候選人拜登以253選舉人票，暫時領先現任總統川普的214票。前民進黨立委沈富雄表示，現在他最新的估票，拜登是306票、川普是232票。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，現在4個州，兩個人各居優勢，但是他認為拜登要突破居於劣勢的那兩個州，就是說喬治亞州1200票、賓夕法尼亞州大概1萬8000票，這個大概明天以前都會突破。但是拜登固守的內華達跟亞利桑那，川普沒有辦法攻破，所以這4州通通倒過來的話，現在最新的估票，拜登是306票、川普是232票。

沈富雄指出，剛開票的時候，川普還保有一點優勢，以後就急轉直下，所以網路上的小道消息，都說沈富雄改口了，他怎麼可以改口呢？若一改口，他以前的賭盤不就都不算了，因為我輸了佛羅里達29票，來回就58票；我讓他130票，怎麼贏都贏不來，願賭服輸。

沈富雄認為，之前取笑這些民調單位，這個也不公平。因為民調是要看平均，民調絕對沒有想到說這次開票，前半是開川普的票，後半是開「遲到的」拜登的票。

(中時新聞網)