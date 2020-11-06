楊丞琳6日起連三天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，未料開場唱跳〈BAD LADY〉後，正準備接唱第二首歌時差點發生意外，她從約二層樓高的台上跌下來，她的老公李榮浩今晚無法參與這場演唱會，透過視頻隔海緊盯老婆演出，得知差點發生意外，李榮浩直言生氣：「幸虧有人接住她，只是皮外傷。」

李榮浩透過，楊丞琳為了這次演唱會，有幾度都令他覺得老婆瘋了，「說了她幾次，練舞練到手臂關節、腰關節發炎，不吃藥手抬不起來（今早的事）」；李榮浩今晚透過網路看老婆演出的視頻：「看著跳舞的她，我意識到她早已經忘了自己，內外都受傷的事情了，那些生理上的疼痛根本不會影響到她，大半年的練習都要完美的表演出來了。我替她覺得開心，此時此刻她還在舞台上表演著，我無法坐在台下，有朋友一直在拍視頻給我，但我想對她說，你的演唱會真的很厲害。」

(中時 )