美國總統大選多個關鍵州計票接近尾聲，又出現對民主黨拜登相當有利的發展，川普總統原先得票領先的喬治亞州及賓州6日也相繼「翻盤」，拜登因此若計入自己維持領先的亞歷桑那、內華達、喬治亞及賓州等4州，選舉人團票最多已可達306張，過半優勢越發明顯，儼然白宮在望。川普只掌握232張選舉人票。

根據CNN及《紐約時報》統計數據，目前拜登的選舉人票為253張，《福斯新聞》的統計則為264張（加亞歷桑那的11張），而川普獲得214張。選舉人票總數538張，獲得過半即270張票的候選人可贏得大選。假設拜登的票數以264張起算，加上目前小贏0.9個百分點的內華達（6張），便可達所需的270張門檻。若再加6日「翻盤」領先1千多普選票的喬治亞（16張），以及超前5千多票的賓州（20張），拜登最多可達306張。至於川普，若確定拿下目前領先的北卡羅來納（15張），再加上阿拉斯加（3張），選舉人票也僅為232張。

川普5日晚間在白宮召開記者會說：「如果計算合法選票，我將輕鬆取勝；而如果計算不合法選票，他們（民主黨）就可以竊取我們的選舉。我們在很多關鍵地區取得了大捷。」他對選舉正當性提出質疑說：「對方陣營計算己方獲勝所需的票數，把它們加了進去。我在投票日當晚遙遙領先，可是突然加上郵寄選票，結果就發生了變化。」

此外，川普還揚言將訴諸法院，他指稱：「在賓州，民主黨把受理郵寄選票的日期延期至投票日的3天後，還把沒有郵戳的選票、無法確認本人身分的選票也計算在內。我想今後將會提起多項訴訟，在聯邦最高法院對簿公堂。」

而針對川普上述說法，拜登發表推文表示，沒有人可以從美國人民手中奪走民主，並強調這樣的情況不論現在或是未來都不會發生。他寫道：「美國已經歷了很多，打過太多場戰爭並且挺過很多挑戰。我們不能讓這樣的情形發生。」

(中時 )