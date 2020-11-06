副市長黃國榮表示，該案經中央及地方聯合稽查，目前並未查獲違法事實，若有無建照銷售行為一定依法處分。（盧金足攝）

理財管道多，近來因利率低與台商資金回流等因素，帶動房市買氣，但台中市傳出有人捧上千萬元的現金排隊買房引熱議，市議員林祈烽和施志昌6日在議會質詢時，呼籲市府要揪出幕後的炒房黑手，否則年輕人真的會永遠都買不起房子。副市長黃國榮表示，該案經中央及地方聯合稽查，目前並未查獲違法事實，若有無建照銷售行為一定依法處分。

林祈烽說，年輕人買不起房子，物價和房租又飛漲，生活很困難，但日前有人在臉書貼出千萬現金照片，指其為搶預售屋，排隊排了3天，看到這種新聞實在讓他非常痛心，真的想拍桌大罵，如果這不叫炒房，什麼才是炒房？

林祈烽強調，市府應認真看待這件事，會同法制局和地政局等相關局處來處理，把介入房市的黑手給揪出來，遏止炒樓歪風。

黃國榮表示，此案經中央及地方聯合稽查，目前並未查獲違法事實，若有無建照銷售行為一定依法處分。

法制局說，經消保官調查，該建案尚未取得建照，依法不得銷售，已與地政局會同內政部地政司人員前往建商銷售中心稽查，尚未發現業者有開始銷售事證，業者也否認有預售行為，若民眾有相關預購此建案的具體資料可向市府提出檢舉，保障自身權益。

都發局長黃文彬指出，預售屋買賣制度除有標準契約規範外，訂定公平交易法保護雙方權益，如廠商有虛偽不實或引人錯誤表示，消費者可依法請求損害賠償，如涉及公平交易法廣告不實，依規最高可裁罰2500萬元。

此外，業者若有未領建照即先銷售行為，將違反公寓大廈管理條例，最高可裁罰20萬元，可連續處罰至改善為止。

(中時 )