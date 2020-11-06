在美國政府以安全保障的考量為由，不斷地遊說推動下，歐洲各國陸續加入封殺華為參與5G網路建設的行列，尤其瑞典在上個月5G頻譜拍賣前夕，宣布基於軍方及國家安全局的評估，決定禁止採用大陸華為及中興設備的企業，參與5G頻譜拍賣。但瑞典郵政及電信總局（Swedish Post and Telecom Authority，PTS）今（6）日傳出，華為已針對瑞典的決定提出上訴。

根據《路透》報導，瑞典PTS曾在十月宣布，將禁止使用華為及中興通訊產品的通訊商參與5G頻譜拍賣，PTS今表示，華為已針對瑞電方的決定提出上訴，PTS將把華為的上訴案件提交至斯德哥爾摩、處理私人與當局糾紛的行政法院（Administrative courts）審理。

華為中東歐和北歐地區執行副總裁Kenneth Fredriksen受訪時表示，該公司認為相關單位已做出的決定既不利於客戶，也不利於瑞典。因此，希望瑞典法院研究是否通過適當程序並依法作出了決定。

報導指出，這項5G頻譜拍賣預計將於下周開始，華為被封殺後，將使其北歐競爭對手諾基亞和愛立信間接受益。

(中時新聞網)