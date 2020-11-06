一位陳姓男子2018年間前往高雄市某間理容按摩店消費，但他卻按摩的中途不滿服務的小姐太老，突然起身，不顧全身僅穿著內褲就跑去櫃檯大吼「我來之前才在岡山搶劫」並意圖賴帳，甚至出手毆打店員的頭部，嚇得店員全都逃出店外。法院判決日前出爐，依強盜未遂罪判處陳男3年8月有期徒刑。

據判決書指出，185公分的陳姓男子在2019年6月8日晚間前往高雄一間理容按摩店消費，而在2樓包廂按摩一陣後，陳男突然起身，穿著一條內褲貿然的跑到樓下，店員A以為是提早結束按摩過程，便在櫃檯向陳男收費。沒想到，陳男卻大櫃台大聲吆喝「我沒錢啦」、「我來之前才在岡山搶劫」等語。

隨後店員A替陳男把褲子拿到櫃台後，再次向他收費，但陳男不爽一直被討錢，邊對著店員A大吼「錢拿來」一邊出手狂歐店員頭部；又見另位小姐踏入門，便伸手想強奪小姐的手提包，小姐害怕的跑出店外，卻遭陳男抓住衣領後被一腳踹倒在地，還朝著小姐的頭部重擊。因此導致小姐頭部外傷、左側手肘及手部、膝部擦挫傷等傷勢。

店員A見狀上前阻止，卻慘被陳男遭板凳重擊頭部，導致頭胸部鈍傷、四肢多處頓挫擦傷等。警方獲報後，現場逮捕陳男。警訊時，陳男則辯稱是單純的消費糾紛，他是不滿服務小姐太老要求更換，店員表示要多付200元才能換人，但他不想付，一時之間情緒失控會出手毆打A店員；毆打小姐的部分則是他誤以為對方要報警，並無傷害的本意。

橋頭地院經審理後認定，陳男的說法是為了卸責，不予以採信；且基於個人利益，以暴力手段使的店員A與小姐無法反抗，實屬強盜行為；再者，陳男犯後否認犯行，聲稱只是消費糾紛等謬詞，難認有悔意。酌情後依強盜未遂罪，判處陳男有期徒刑3年8月。

(中時新聞網)