澳洲央行（RBA）6日上修該國短期經濟預測，並表示經濟正在復甦之中，但該行警告人口增長速度大幅放緩，恐導致該國經濟規模比疫情前預期小上許多。

澳洲政府防疫有成，經濟衰退幅度未如想像嚴重。RBA預估，該國第四季經濟萎縮4％，優於先前估計的萎縮6％。而失業率最高將升至8％，低於先前預期的10％，之後將緩慢降至2022年底的6％。

RBA在多達89頁的貨幣政策聲明裡指出，隨著澳洲逐步解除防疫封鎖措施，該國經濟持續復甦，但未來道路仍然崎嶇不平。

RBA本周稍早將利率調降至0.1％的歷史新低，原因在於該行擔憂失業率恐維持在高水平，連帶拖累薪資與通膨成長。RBA亦首度實施量化寬鬆政策，承諾未來半年內將購買1,000億澳元公債，希望協助降低借貸成本。

RBA預期，鑒於全球疫情延燒，澳洲將持續封鎖邊境直到2021年為止，而這恐怕導致移民人數下滑，人口成長速度放緩。RBA表示，澳洲2020／2021財年人口預估僅成長0.2％，2021／2022財年估成長0.4％，這些數據遠不如前幾年平均成長率約1.6％。

(工商 )