台中市議員黃馨慧6日都發業務質詢表示，目前建案的公設比居然無法可管，建議市府都發局研擬把關機制，在兼顧廠商合理利潤及民眾消費權益下超前部署，促進房市交易資訊公開透明，減少購屋糾紛，她也針對3月動工興建「西大墩公園環保節能減碳館」、「兒童國民運動中心」工程進度，要求場館主體及設施符合綠建築與兒童運動需求，務必如質如期

、早日完工啟用。

黃馨慧表示，台中房市價格，因為都市建設、公共設施規劃因素「水漲船高」，民眾耗盡一生積蓄，可能還要背負二十、三十年房貸壓力，買到的到底是實際生活空間、還是偶爾用到的虛坪公設？更甚至，隨著公設使用時間愈長、維護管理費用也逐年增加，無形中增加持屋成本。

她指出，目前建物權狀法定登記為主建物．附屬建物、共用部分，並沒有所謂「公設比」。檢視建案動輒每坪數十萬至百萬不等、「公設比」要由誰決定？政府在審查建築執照時，可不可以超前部署研擬把關機制，減少相關購屋糾紛？

黃馨慧說，建商建屋都會有成本，但不論是虛坪登記、或是實坪登記，都需要符合公平合理原則。以長遠眼光看，唯有反映實際成本，充分揭露交易登記資訊，符合房屋公平交易機制，未來年輕人才可能買得起房子。

此外，黃馨慧關切今年3月動工興建「西大墩公園環保節能減碳館」、「兒童國民運動中心」工程進度，要求場館主體及設施符合綠建築與兒童運動需求，務必如質如期、早日完工啟用。

都發局長黃文彬表示，現行的建築法、建築管理自治條例及建築技術規則，無相關公設比規範，但考量市民與建築開發商間的買賣，以及後續公設管理維護費用，常因公設比產生爭議。

市府未來將於建造執照審查時，針對建商常設置的「管理委員會使用空間」，如大廳、交誼廳、健身房等加強審查，宣導業者提供適當比例的共用設施空間，促進房市交易資訊公開透明、減少購屋糾紛。

(中時 )