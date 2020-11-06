針對有關俄總統普丁罹患帕金森氏症並計畫明年下台的報導，俄總統新聞秘書德米特里．佩斯科夫回應媒體詢問時說，「這裡沒什麼好說的，這完全是無稽之談」，他並且強調，「總統身體狀況非常好」。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，英國媒體報導俄總統普丁因罹患帕金森氏症，應家人請求準備在明年辭職，佩斯科夫被記者要求對此評論時表示，「你們都知道，這裡沒什麼好說的。完全是無稽之談。總統一切都好，身體狀況非常好。」

記者緊追不捨接著問道：「總統是否計畫退休？」佩斯科夫回答說：「沒這回事！」

有關普丁傳言因患病準備傳言出自英國八卦小報《太陽報》，該報引述消息人士的話稱，最近的錄影顯示，現年68歲的普丁可能患有帕金森氏症，預計於明年初辭職，原因是家人越來越擔心他的健康狀況。

這名自稱是「克里姆林宮觀察人士」說，普丁錄影中出現了帕金森氏症狀：腿不停抖動、手指抽動，而且緊抓椅子扶手，看上去很痛苦。因此，普丁家人請求他辭職休養。

在當天稍晚時候，克裡姆林宮發言人德米特裡·佩斯科夫駁斥了上述說法，稱《太陽報》的報導是“胡說八道”、“無稽之談”。佩斯科夫稱，普京健康狀況良好，沒有辭職計畫。

《每日郵報》也報導說，37歲的奧運金牌體操女將卡巴耶娃（Alina Kabaeva）和這位現年68歲的強人總統傳出緋聞，並據說為他生下一對雙胞胎。

而俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」（RT）更預測，這可以視為莫斯科最終為權力轉移鋪路的跡象。同時這也不是第一次外界推測普丁身受帕金森氏症之苦的傳言，因為他行走時右手擺動比左手幅度小得多，《英國醫學期刊》（British Medical Journal, BMJ）也呼應稱，這是將罹患帕金森氏症的初期典型特徵。

(中時新聞網)