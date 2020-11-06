朱真楷、趙婉淳、林縉明／台北報導

NCC審查中天新聞台執照爭議，前公廣集團董事長邵玉銘昨與多名傳播學者出面向NCC表達立場。邵玉銘說，行政部門面對媒體要有兩原則，一是新聞自由不能打任何折扣；二是管理不能管到新聞專業。他強調，政治有輸有贏，不能追殺到死；雖然很多人不願介入爭議，但他要向NCC說「enough is enough」，沒有任何人需要為他的認同道歉。

NCC日前對中天新聞台舉行換照聽證會，被綠營人士評為「比美麗島軍法大審更糟糕。」昨晚，台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會及中華傳播管理學會，共同舉辦「中天換照事件引發憲政法治爭議」座談會，邀請公廣集團前董事長邵玉銘、文化大學新聞傳播學院院長胡幼偉、輔仁大學大傳所所長林維國、世新大學傳播學院前院長彭懷恩、世新大學廣電系教授洪瓊娟，及文化大學大傳系副教授王翔郁，就審照案表達看法。

曾任新聞局長的邵玉銘，因曾帶領新聞局從戒嚴走向解嚴，因此他感慨地說，當年報禁解除後，新聞界充斥煽動性的揭發性亂象，有不少報老闆請他推動《記者法》草案，問題是全世界只有東歐、非洲國家有這類法令，「報導錯誤就告誹謗，哪有管理記者的法呢？最後當然拒絕。」

因此，邵玉銘說，NCC有件天大的事情必須遵守，第一就是新聞自由不能打任何折扣；第二是管理不能管到新聞專業，公部門若想管理新聞內容，就等於恢復警總時代。

邵玉銘說，日前中天向NCC提出增設2至4名具傳播及法學專業董事等6大新聞內控措施，請問有哪個新聞台做這種努力？他從沒上過中天節目，千萬別認為他想替中天講話，但政治有贏有輸，不該追殺到死，中天到底有何原罪呢？

「中天的案子是錯誤題目，在錯誤時間的一場錯誤戰爭！」邵玉銘說，國家面臨如此多大事，政府怎會在新聞自由死纏歪鬥，「除非我沒有當年的使命感了，否則我就必須站出來，不能做逃兵。」他說，蔡總統曾說沒有任何一個人需要為他的認同道歉，所以NCC，enough is enough。

彭懷恩也贊同說，國際社會若看到台灣政府針對一個批評他的電視台撤照，會造成哪種國際形象？台灣應該要捍衛「意見的自由」，NCC若撤照中天，結果就是親痛仇快。

王翔郁也呼籲，大家要思考中天若被撤照，當我們有些聲音與當政者意見相左，還能有其它發聲管道嗎？當台灣只剩一種聲音，就是政府走向獨裁的時候了。

(中時 )