雖美國大選仍未完全開完票，但拜登勝選之姿愈發明顯，加上拜登陣營所提出的企業稅與富人稅等政策，「新興市場教父」的墨比爾斯（Mark Mobius）認為，拜登政府可能會不利於美股上漲趨勢，新興市場表現可能會更加有潛力。

據外國財經媒體報導，墨比爾斯表示，由於拜登對投資人收益影響劇烈，可能會導致美股有不少資金撤出，這將不利美股接下來發展，但新興市場有機會從此受益。

在美國大選投票日結束後，美股明顯迎來一波報復性上漲，目前水位甚至已經回到10月初的基準點，然而，MSCI世界指數幾乎維持平盤，這波漲勢也觸及8月以來2度面對的壓力線。

墨比爾斯表示，財富效應會讓在美股發揮作用，若投資人認為他們的財富會受到拜登稅收政策影響，那他們會抑制投資，加上拜登所稱將對年收入達20萬美元以上的民眾加稅，這正好是這群支撐美股動能的投資人的階層。

墨比爾斯預期，美國大選後所帶來的不確定性，也會為美股帶來不確定性。不過，市場也認為，參議院不如先前預測來臨藍色浪潮，也就是總統與國會都由民主黨拿下，這樣一來，雖然大型的經濟刺激法案難以通過，但拜登想推行的加稅政策也難以推動。

(中時新聞網)