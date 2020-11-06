針對民進黨桃園市議員王浩宇在臉書貼文，認為幾乎所有搖擺州都是川普大勝的狀況下，拜登僅剩下亞利桑那州11票、緬因州4票、内華達州6張。拜登最高只能拿到45張選舉人票，也就是說川普無論如何都會勝選，繼續連任美國總統。王浩宇並狠酸沈富雄預測拜登會勝選，要求說明為什麼預測失準。前立委沈富雄在節目回擊表示，沒有常識，也要看電視。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，因為過去這幾天，獨派的人很興奮，講美國大選還沒有結果的事，就開心得要命。

沈富雄接著表示、看看現在那個小孩子、跨黨派的不分區桃園的議員王浩宇，他在臉書上向我叫陣，說「沈富雄你怎麼說拜登贏呢？你錯了，你出來解釋啊！」沈富雄直言：「他是個小混混，我實在不需要回答他，但是我忍不住了，你回去看電視嘛，『沒有常識，也要看電視』。你看了電視就曉得，我到底對還是錯。」

沈富雄指出，獨派的人士愛台灣的心，他可以理解，但不需要過分，一旦過分，就變成整個台灣社會很幼稚。民進黨政府也有責任，當民粹走到這個程度，走到這麼膚淺、這麼幼稚的時候，政府應該要有這個道義，把它稍微修正過來。

(中時新聞網)