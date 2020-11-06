美國總統大選開票至今，總統川普在賓州、喬治亞州等州被民主黨候選人拜登反超，難挽劣勢。密切關注美國大選的台灣民意基金會董事長游盈隆坦言，這是一個令人置信的翻轉，他分析後直言，2020美國總統大選至此，已大勢底定。

據美媒《福斯新聞》報導，拜登在賓州持續拉大差距，目前以49.47%得票率(3,295,327張選票)，領先川普49.39%得票率(3,289,731張選票)，雙方差距為0.08%(5596張選票)。《NBC News》則指出，如果拜登成功奪下賓州20張選舉人票，將斬斷川普連任的最後希望。

此外，據《CNN》報導，截至台灣時間晚間9點20分為止，隨著計票繼續進行，拜登在喬治亞的領先幅度已贏川普1097票。

游盈隆6日晚間在臉書貼文，指拜登稍早在賓州超前川普，目前擁有5594票的領先，再下一城的機率很高。2020美國總統大選至此，已大勢底定。

他提到，無數台灣人關心這場美國總統大選，投入了可觀的時間和心力，不論是支持川普或拜登，都展現了世界公民的風範，值得為自己鼓鼓掌，台灣除應百分百尊重美國選民的抉擇，也可關注美國民主與後續選舉爭議的發展與解決。當然，更重要的是，他也會持續關心台美關係未來的發展。

川普出現驚人變數！台灣民意基金會董事長游盈隆：美大選結局大勢已定。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)