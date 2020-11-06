美國總統大選開票進入最後階段，民主黨候選人拜登拿下264張選舉人票，加上原本落後的喬治亞州與賓州票數翻盤，拜登可說是勝選在望。但川普並不輕易認輸，他在多州提出選舉訴訟並要求威斯康辛州重新計票，這些訴訟曠日費時，拜登想坐上白宮大位恐怕還有等。

拜登已取得264張選舉人票，領先川普的214張，只要再拿下任何一州，便可達到270張當選門檻。尚未分出勝負的州包括賓州、喬治亞、北卡羅來納與內華達州，川普須四州全拿才可能當選。

拜登在喬治亞州後來居上，該州迄今開出9成9選票，拜登與川普得票率皆為49.4％，雙方票數僅差900多票。喬治亞州選舉人票16張，拜登拿下這州便能勝出。自1992年以來，該州每次大選皆由共和黨候選人拿下。

拜登在賓州的選情也逆轉。該州迄今開出9成8選票，拜登以49.5％得票率領先川普的49.4％，而尚未開票的通訊選票對於民主黨較為有利，換言之，拜登拿下擁有20張選舉人票的賓州機率極高。

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