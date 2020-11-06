中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）日前破天荒舉行聽證會，中天新聞台高層日前再向NCC提出6大改善措施，包括增設2至4名具傳播法學董事、設立觀眾申訴委員會等，傳播學者認為，法律之前人人平等，如果審照前NCC委員不知道對象是中天新聞台，標準還是如此嚴苛嗎？尤其是針對電視台是否有政治立場，應該要每個電視台都用相同標準要求，而不是只針對特定一個電視台要求。

中天新聞台換照風波，外界質疑NCC早已預設立場，恐不讓中天新聞台輕易成功換照，NCC及蔡政府都聲稱「依法行政」，不過，世新大學傳播學院前院長彭懷恩認為，這件事情是政治事件，政治事件就該政治解決。

彭懷恩說，法律之前人人平等，如今中天新聞台換照案，其程序是否與三立電視台或其他電視台標準一致，外界看在眼裡，如今他站出來不是為了中天新聞台，假設三立、民視換照碰到依樣問題，他也會伸張言論自由、新聞自由。

輔仁大學大傳所長林維國認為，近年中天新聞台確實有很多新聞專業問題，必須要引以為戒，確實改進；但對於電視台是否有政治立場，應該要訂一致的標準去要求。此外，針對中天新聞台6年前換照附帶決議，相關建議看起來有改善，NCC應該朝這方向去認定，而不是直接就有撤照的思維，這樣比較符合賞罰的比例原則。

中天新聞台高層日前向NCC提出6大措施，包括增設2至4名具傳播法學的董事、增加第3名編審、設立觀眾申訴委員會、強化倫理委員會、每年50堂教育課程以及獨立審查人制度。

文化大學大傳系副教授王翔郁說，不可否認，6大措施很多超乎現有電視台標準，未來如果NCC給予中天新聞台換照，是否也應該一併作為其他媒體換照自律的標準。

世新大學廣電系教授洪瓊娟期盼，中天新聞換照案有好的結果，呈現我們是言論自由的國家，若隨便把電視台換照不通過，對台灣的傷害真的太大。

(中時 )